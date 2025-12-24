Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре пяти брендов в 2025 году

Роскачество провело ежегодное исследование красной икры и обнаружило бактерии группы кишечной палочки в продукции пяти из 21 проверенной марки в 2025 году, сообщает tagilcity.ru .

Роскачество опубликовало результаты ежегодной проверки красной икры. В 2025 году бактерии группы кишечной палочки были выявлены в продукции пяти брендов: «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Это составляет почти четверть от всех исследованных образцов.

Эксперты отмечают, что ситуация с безопасностью улучшается. В 2021 году нарушения были зафиксированы у 15 из 20 марок, в 2023 году — у восьми, а в 2025 году — у пяти. Однако проблемы с качеством сохраняются: в двух других образцах («МорМер» и «Горчаков») обнаружено превышение по общему количеству микроорганизмов.

Председатель Рыбного союза Александр Панин пояснил, что появление бактерий связано с нарушением санитарных норм на производстве и неправильным хранением продукции. Руководитель направления развития потребительского рынка Рыбного союза Сергей Гудков добавил, что важную роль играет соблюдение температурного режима в магазинах.

Покупателям советуют обращать внимание на условия хранения икры, проверять маркировку и состав, а также выбирать проверенные бренды. После вскрытия банки икру рекомендуется переложить в стеклянную или керамическую посуду и хранить в холодильнике не более недели. Заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ВНИРО Любовь Абрамова отметила, что заморозка икры помогает сохранить ее свежесть.

Специалисты Роскачества подчеркивают, что несмотря на улучшение ситуации, потребителям важно сохранять бдительность при выборе и хранении красной икры.

