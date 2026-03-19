Роскачество предупредило о рисках подработки у конкурентов

По словам эксперта, сам факт трудоустройства у второго работодателя не запрещен: сотрудник может работать по основному месту и по совместительству. Однако компании внимательно следят за возможным конфликтом интересов и защитой конфиденциальной информации.

«Но большинство работодателей сейчас очень внимательно относятся к отслеживанию возможного конфликта интересов и защите конфиденциальной информации, поэтому чаще всего при трудоустройстве вы сможете найти у себя в трудовом договоре пункты о неразглашении коммерческой тайны, а иногда и запрет на работу в конкурирующих организациях. Если такие пункты есть или вы подписываете иной документ об обязанности уведомлять работодателя о подработке, их нарушение может стать основанием для дисциплинарных мер», — подчеркнула Ганькина.

Она добавила, что ограничения должны быть обоснованными и корректно оформленными. Сотрудники должны заранее знать об условиях и понимать причины таких требований. Прозрачность корпоративной политики снижает риск трудовых споров и повышает доверие в коллективе.

