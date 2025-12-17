Рошальское «Воскресное чудо» ищет добрые ручки

Во время воскресной литургии 14 декабря сразу в три храма Шатурского округа — в городе Рошаль, селе Власово и деревне Лузгарино — подбросили коробки со щенками. Всего было 12 малышей, сообщили в Шатурском церковном округе.

В зимний период храмы не отапливаются, и кормить щенков в будни некому. Милосердные служащие храмов выделили небольшое место для их временного содержания, принесли обогреватели, но, к сожалению, долго содержать щенков не смогут.

Информация о бедных малышах быстро распространилась по Шатурскому и соседним округам благодаря неравнодушным жителям. Семь щенков уже нашли свои «добрые руки», но пять малышей все еще ждут свою семью. По словам волонтеров, вырастут они средних размеров.

Как рассказала помощница благочинного Шатурского церковного округа Наталья Степанова, щенков назвали «воскресным чудом» и надеются, что такие прекрасные малыши вскоре попадут в заботливые семьи.

Территории оборудованы видеонаблюдением, и тех, кто подбросил щенков, уже опознали. Это останется на их совести. Служащие храмов призывают задуматься о важности ответственности за свои поступки.

Если вы мечтаете о верном друге, не стесняйтесь связаться с Натальей по телефону: 7 (968) 398-01-11.