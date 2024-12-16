Рошальский Дом культуры в Шатуре отметил столетие

Целый век рошальский Дом культуры им. А. А. Косякова остается центром притяжения и главной творческой площадкой города. И все эти годы в учреждении хранят самые лучшие традиции, заложенные теми, кто стоял у истоков, сообщила пресс-служб администрации городского округа Шатура.

А начиналось все в 1916 году, когда инженером завода, Сергеем Александровичем Броунсом, было построено здание, впоследствии названное Народным домом. Уже в 1918 году здесь, в большом зале, впервые решили организовать новогоднюю елку.

1 марта 1924 года Нардом был реорганизован в клуб завода, а в 1927 году стал носить имя первого Красного директора Афанасия Алексеевича Косякова. Спустя десятилетия, в 1980 году, заводской клуб получил статус Дома культуры имени А. А. Косякова.

В разные годы Дом культуры возглавляли Василий Рябов, Анастасия Кулешова, Маргарита Ибрагимова, Виктор Бычков, Антонина Желтова, Ольга Шаркова, Ирина Скучалина, Елена Кочетова. Сегодня учреждением руководит Сергей Никонов.

Этой значимой дате в истории ДК и всего города посвятили большую концертную программу. Украшением праздника стали яркие творческие номера, которые зрители поддерживали бурными овациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.