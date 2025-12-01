Росгвардия задержала в Одинцове подозреваемых в вымогательстве и краже

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии Московской области совместно с полицией задержали в Одинцове четверых подозреваемых в вымогательстве и краже, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В деревне Борки Одинцовского округа ночью злоумышленники перелезли через забор частного дома, вскрыли дверь и проникли внутрь. В доме находилась 61-летняя гражданка одной из стран СНГ. Нападавшие, угрожая насилием, потребовали у нее миллион рублей, которые она должна была украсть из коттеджа в поселке Горки-2, где работала домработницей.

Злоумышленники заставили женщину отдать им свои сбережения — 65 тысяч рублей и паспорт, после чего скрылись на автомобиле без номеров. Сотрудники ОМОН «Русич» и полицейские задержали подозреваемых в съемной квартире в Одинцове.

Задержанными оказались четверо жителей Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 34 до 47 лет. В ходе обыска у них изъяли телефоны, рации, заготовки регистрационных знаков и паспорт потерпевшей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.