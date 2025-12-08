Росгвардия задержала мужчину после ножевого ранения в торговом центре Ленинского округа

Инцидент произошел в одном из торговых центров Ленинского округа. Между двумя работниками возник конфликт, в ходе которого 45-летний уроженец ближнего зарубежья нанес резаные ранения своему коллеге.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

