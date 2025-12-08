Росгвардия задержала мужчину после ножевого ранения в торговом центре Ленинского округа
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения коллеге в торговом центре Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Инцидент произошел в одном из торговых центров Ленинского округа. Между двумя работниками возник конфликт, в ходе которого 45-летний уроженец ближнего зарубежья нанес резаные ранения своему коллеге.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Пострадавший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.
