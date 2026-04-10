Росгвардия провела учения в частном доме в Одинцовском округе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели плановую тактико-специальную тренировку при несанкционированном проникновении в частное домовладение в Одинцовском округе. Бойцы отработали алгоритм реагирования на сигнал тревоги и задержание условного нарушителя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сценарию учений на пульт централизованной охраны поступил сигнал о попытке взлома входной двери. Экипаж Росгвардии прибыл на место в течение нескольких минут.

Сотрудники осмотрели территорию, блокировали объект и перекрыли возможные пути отхода условного злоумышленника. После этого они отработали его задержание и проверку охраняемого домовладения.

«Мы отрабатываем не только технические аспекты реагирования, но и психологическую подготовку — умение быстро оценить ситуацию и принять верное решение в стрессовых ситуациях», — отметил начальник Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области майор полиции Евгений Ястребов.

По итогам тренировки цели были достигнуты. Учения подтвердили готовность личного состава к выполнению задач по защите имущества граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.