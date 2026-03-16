Росгвардия провела профориентационную встречу в Дмитрове

Сотрудники Дмитровского отдела вневедомственной охраны 13 марта провели для студентов колледжа занятие по правовой подготовке и профориентации в рамках акции «Дни Росгвардии», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Мероприятие приурочили к 10-летию ведомства и 215-й годовщине образования войск правопорядка. Для студентов организовали комплексную программу, включающую лекцию по правовой грамотности и профориентационную встречу.

Совместно с психологом Дмитровского отдела вневедомственной охраны Дарьей Т. учащиеся приняли участие в интерактивных упражнениях. В ходе дискуссионной игры «Линия выбора» представители ведомства обсудили с молодежью вопросы законопослушного образа жизни, сохранения здоровья и построения карьеры.

Отдельный блок посвятили практическим занятиям в формате ролевых игр. Студенты отработали навыки уверенного отказа от сомнительных предложений, связанных с незаконным заработком, и способы противодействия негативному влиянию.

Заместитель начальника отдела вневедомственной охраны полковник полиции Владимир Б. рассказал о своем 30-летнем опыте службы, возможностях поступления в учебные заведения Росгвардии и перспективах профессионального роста.

«Каждый выбор имеет свои последствия — как для вас лично, так и для общества в целом. Служба на благо Родины и соблюдение закона — это не только долг, но и путь к настоящему уважению и успеху», — подчеркнул Владимир Б.

По итогам встречи студенты задали сотрудникам вопросы и поблагодарили их за проведенное занятие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.