Росгвардия Подмосковья провела учения по предотвращению угонов и нападений

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели тактико-специальные учения по защите автотранспорта и граждан от угона и нападений, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В ходе учений сотрудники Росгвардии отработали действия при попытке угона автомобиля и нападении на гражданина. По сценарию, условный злоумышленник пытался угнать машину, оставленную с открытой дверью. Благодаря дистанционному отключению двигателя транспортное средство было остановлено, а прибывший наряд задержал нарушителя.

Особое внимание уделили личной безопасности граждан. В одной из ситуаций злоумышленник напал на девушку на парковке. Она успела укрыться в автомобиле и нажать тревожную кнопку. Получив сигнал, сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли и задержали нападавшего.

Такие тренировки обязательны для повышения квалификации личного состава. Сотрудники Росгвардии совершенствуют навыки экстренного реагирования и взаимодействия в условиях, максимально приближенных к реальным.

В настоящее время под охраной Росгвардии в Подмосковье находится более 2 тысяч автогаражей и транспортных средств. Федеральная система «АВО» применяется для легковых автомобилей, грузопассажирского транспорта и школьных автобусов на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.