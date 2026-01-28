Росгвардия Подмосковья провела памятные акции к годовщине снятия блокады Ленинграда
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Щелкове бойцы СОБР «Булат» почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда, возложив цветы к мемориалу «Аллея Славы» и проведя минуту молчания.
Сотрудники отдела вневедомственной охраны, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», организовали для молодежи урок мужества, конкурс рисунков на тему войны и патриотическую встречу в Центре поддержки молодежных инициатив «Будущее Байконура».
В Клину росгвардейцы возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на Аллее Памяти, выразив признательность героям, отдавшим жизни за свободу Родины.
Росгвардия Московской области регулярно проводит памятные и патриотические мероприятия, передавая память о героизме защитников Отечества новым поколениям.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.