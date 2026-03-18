Росгвардия Подмосковья провела акции ко Дню воссоединения Крыма

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье 18 марта организовали патриотические мероприятия для школьников в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Уроки мужества и тематические встречи прошли в Шатуре и Красногорске, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Шатуре росгвардейцы провели урок мужества для кадетского 6 «А» класса школы №4. Сотрудники напомнили ученикам ключевые события, предшествовавшие 18 марта 2014 года, и обсудили историческое значение возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. После занятия кадеты гвардейского класса выступили с патриотическими стихами на городском концерте в парке культуры и отдыха.

Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны организовали акцию для учеников 11-х классов школы №18. Школьникам рассказали о памятной дате и предстоящем профессиональном празднике — Дне Росгвардии, а также познакомили с задачами ведомства, условиями поступления на службу и профильными вузами войск правопорядка.

Боец ОМОН «Русич» на встрече со старшеклассниками рассказал о службе по обеспечению безопасности страны и продемонстрировал специальные средства и экипировку, используемые при выполнении задач. В ведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.