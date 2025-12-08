Росгвардия охраняет главную новогоднюю ель России в Рузском округе Подмосковья

Сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области обеспечивают сохранность главной новогодней ели страны в Рузском округе в период подготовки к транспортировке в Кремль, сообщает пресс-служба Росгвардии московской области.

В этом году символ Нового года — ель возрастом около ста лет, высотой 26 метров, с обхватом ствола 64 сантиметра и размахом нижних ветвей 11 метров. Лесничие заметили дерево более десяти лет назад и с тех пор ухаживали за ним, чтобы оно соответствовало строгим критериям отбора.

Транспортировку ели в Кремль планируют провести 10 декабря.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.