Росгвардия обеспечила порядок на Ураза-Байрам в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Ураза-Байрам в Подмосковье. Мероприятия прошли на 38 площадках и собрали более 100 тысяч верующих, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Для охраны общественного порядка были задействованы бойцы ОМОН. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций, а экипажи вневедомственной охраны несли службу в местах массового пребывания верующих и на прилегающих территориях.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов нарушения общественного порядка допущены не были.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.