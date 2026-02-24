Росгвардия обеспечила порядок на Масленице в Подмосковье

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области обеспечили безопасность во время масленичных гуляний в регионе. Более 1500 росгвардейцев и военнослужащих дежурили в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями других правоохранительных структур обеспечили охрану общественного порядка в дни празднования Масленицы.

В мероприятиях по обеспечению безопасности приняли участие более 1500 сотрудников и военнослужащих. Экипажи вневедомственной охраны приблизили маршруты патрулирования к паркам, площадям и скверам, где проходили основные праздничные события на территории Подмосковья.

Во время службы росгвардейцы взаимодействовали с жителями и гостями региона, напоминали о соблюдении мер личной безопасности и правил поведения в общественных местах.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений общественного порядка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.