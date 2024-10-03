Росгвардейцы задержали в Коломне подозреваемого в краже товаров из магазина

Инцидент произошел на улице Пионерская в городском округе Коломна. Правоохранители прибыли в охраняемый магазин после того, как получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации.

На месте выяснилось, что злоумышленник спрятал под одеждой несколько банок икры и бутылку с дорогостоящим алкогольным напитком, после чего покинул зону касс с неоплаченными товарами. Однако выйти за пределы магазина мужчине не удалось. Он был задержан сотрудниками Росгвардии. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Безопасность в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.