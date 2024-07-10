Росгвардейцы задержали в Коломне гражданина, находящегося в федеральном розыске

Обеспечивая правопорядок на улицах городского округа, росгвардейцы увидели мужчину, который распивал алкогольные напитки в общественном месте и вел себя неадекватно.

Стражи порядка задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки было установлено, что 64-летний гражданин находится в федеральном розыске за угрозу убийством.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.