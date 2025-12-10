Росгвардейцы задержали рецидивистку за кражу в супермаркете в Воскресенске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в краже бытовой химии из супермаркета на улице Карла Маркса в Воскресенске, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Автоэкипаж Росгвардии заметил на маршруте патрулирования женщину, внешность которой совпадала с ориентировкой на разыскиваемую. При виде сотрудников она попыталась скрыться в подъезде, но была задержана.

Установлено, что месяц назад задержанная похитила восемь упаковок шампуней и дезодорантов на сумму около 3 000 рублей из сетевого супермаркета. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

Задержанную, 28-летнюю уроженку ближнего зарубежья, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

