Росгвардейцы задержали рецидивиста при попытке кражи в торговом центре Пушкино

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в попытке кражи детской смеси на сумму около 9 тысяч рублей из торгового центра в Пушкино, сообщает пресс-служба Росгвардии Московская область.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны из торгового центра в Пушкино. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

В торговом зале один из посетителей сложил в пакет детскую смесь на сумму около 9 тысяч рублей. Проходя через кассу, молодой человек сделал вид, что разговаривает по телефону, и не оплатил товар.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что 26-летний уроженец Ставропольского края ранее уже был судим, в том числе в августе этого года за аналогичное преступление.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.