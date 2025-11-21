Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина товаров для дома в поселке Совхоз имени Ленина. Инцидент произошел после поступления сигнала тревоги, сообщает пресс-служба росгвардии московской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны из охраняемой торговой точки, расположенной в поселке Совхоз имени Ленина. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии Московской области.

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Москвы, который попытался вынести сковороду стоимостью более 5 тысяч рублей, спрятав ее в пластмассовый контейнер. На кассе мужчина оплатил только тару, надеясь, что содержимое останется незамеченным.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

