Росгвардейцы задержали пьяного водителя в Чехове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали в Чехове 39-летнего жителя Ивановской области, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения и нарушавшего правила дорожного движения, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

На улице Московская в Чехове автоэкипаж Росгвардии заметил автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу окружающим. Сотрудники вневедомственной охраны заблокировали машину и задержали нарушителя.

Задержанный проявил агрессию, оскорблял правоохранителей и пытался оказать сопротивление. Позже выяснилось, что 39-летний житель деревни Полома Ивановской области находился в состоянии опьянения и ранее был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Мужчину передали инспекторам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

