Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Подмосковье

Ранним утром, следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на иномарку, которая двигалась по проезжей части с грубыми нарушениями ПДД, выезжала на встречную полосу и создавала опасность для других участников дорожного движения.

Росгвардейцы немедленно предприняли необходимые меры к остановке автомобиля. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что водитель находится в состоянии опьянения и распивает спиртные напитки, находясь за рулем транспортного средства.

Стражи порядка задержали 28-летнюю жительницу города Щелково и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что девушка ранее уже была лишена права управления транспортным средством.

По данному факту проводится проверка.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.