Росгвардейцы задержали мужчину за кражу 104 плиток шоколада в Люберцах

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали 29-летнего мужчину, который попытался украсть 104 плитки шоколада из гипермаркета на Новорязанском шоссе в Люберцах, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Инцидент произошел в охраняемом гипермаркете на Новорязанском шоссе. Сигнализация сработала после того, как мужчина сложил в пакет 104 плитки шоколада на сумму 11 тысяч рублей и попытался покинуть магазин, не оплатив товар.

На выходе его задержали сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка.

