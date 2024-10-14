Росгвардейцы в Люберцах задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

При патрулировании улиц городского округа росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который на остановке общественного транспорта распивал алкоголь, громко и нецензурно выражался, пугая при этом прохожих.

Нарушитель общественного порядка был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки было установлено, что 46-летний уроженец Республики Беларусь более года находился в федеральном розыске за неуплату алиментов. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.