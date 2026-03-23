Росгвардейцы провели урок мужества в Серпухове

Урок мужества прошел 21 марта 2026 года в образовательном комплексе имени Владимира Храброго в Серпухове. Его организовали сотрудники вневедомственной охраны в рамках акции «Дни Росгвардии» к 10-летию ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка, сообщает пресс-служба росгвардии московской области.

Сотрудники Серпуховского отдела вневедомственной охраны рассказали школьникам об особенностях службы, задачах подразделений и роли Росгвардии в обеспечении общественной безопасности. Особое внимание они уделили значению ведомства в современной системе правопорядка и защите имущества граждан.

Для учащихся организовали демонстрацию средств индивидуальной защиты и служебного автотранспорта. Ребята смогли примерить экипировку и задать вопросы о ее применении в реальных условиях.

Отдельную часть занятия посвятили истории и развитию вневедомственной охраны за последние 10 лет. Сотрудники рассказали о модернизации структуры, внедрении новых технологий и повышении уровня профессиональной подготовки личного состава.

«Такие встречи помогают школьникам лучше понять специфику нашей службы и определиться с выбором будущей профессии», — отметили сотрудники вневедомственной охраны.

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи и формированию уважения к службе на благо Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.