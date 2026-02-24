Росгвардейцы провели урок мужества в Красноармейске

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны провели урок мужества для учеников начальных классов образовательного центра № 2 в Красноармейске в День защитника Отечества. Мероприятие прошло в рамках акции «Дни Росгвардии» к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Росгвардейцы рассказали школьникам об истории Отечества и подвигах воинов разных эпох — от солдат Великой Отечественной войны до современных бойцов ведомства. Отдельное внимание уделили экспонатам музея Пушкинского отдела вневедомственной охраны, связанным с ратными свершениями и службой сотрудников.

Особый интерес у детей вызвал практический мастер-класс. Под руководством сотрудников вневедомственной охраны они попробовали собрать и разобрать учебный автомат Калашникова.

«Воспитание подрастающего поколения невозможно без опоры на героическое прошлое нашей страны. Рассказывая о подвигах предков и о задачах, которые сегодня выполняют войска правопорядка, мы помогаем осознать значимость служения Родине и ответственности за ее будущее», — отметил инструктор по профессиональной и служебной подготовке капитан полиции Сергей Х.

В ведомстве подчеркнули, что такие встречи направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи и формирование чувства гордости за страну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.