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Росгвардейцы провели смотр строя и песни среди юнармейских отрядов в Подмосковье

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области совместно с председателем организации ветеранов войск правопорядка подполковником милиции в отставке Владимиром Халяпиным провели смотр строя и песни среди юнармейцев муниципальных организаций. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Патриотическое мероприятие собрало 16 команд из разных школ округа. Участники соревновались в дисциплине, выправке и слаженности — тех качествах, которые лежат в основе армейской подготовки. Главной целью стало воспитание уважения к строевой выправке, командного духа и любви к Родине.

По итогам смотра сотрудники вневедомственной охраны определили победителей в следующих номинациях:

«Лучший командир» — за лидерские качества и уверенное управление строем;

«Лучшее исполнение строевой песни» — за четкость ритма, слаженность и патриотическую подачу;

«Лучшая маршировка» — за синхронность движения.

В конце мероприятия росгвардейцы поблагодарили ребят за проявленные старания и поделились полезными советами по строевой подготовке, основанными на личном служебном опыте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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