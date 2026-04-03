Росгвардейцы провели профориентацию на ярмарке в Серпухове

Ярмарка учебных мест прошла 1 апреля 2026 года в Серпухове с участием сотрудников вневедомственной охраны. Они рассказали молодежи о службе и обучении в ведомственных вузах, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Серпуховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в межрегиональной ярмарке учебных мест, которую организовал центр профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи.

Мероприятие объединило более 2000 школьников и студентов, а также представителей свыше 50 учебных заведений Московской, Тульской и Калужской областей. Росгвардейцы рассказали о возможностях прохождения службы, условиях поступления и обучения в высших учебных заведениях войск национальной гвардии Российской Федерации.

Особый интерес у участников вызвала демонстрация материально-технического оснащения подразделений. Сотрудники представили средства индивидуальной бронезащиты, разъяснили их характеристики и особенности применения. Также посетители смогли ознакомиться со служебным автотранспортом, который используется при обеспечении правопорядка и безопасности.

В ходе общения с молодежью представители ведомства ответили на вопросы о требованиях к кандидатам, специфике службы и перспективах профессионального роста. Они подчеркнули важность высокой мотивации, физической подготовки и ответственности при выборе профессии защитника правопорядка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.