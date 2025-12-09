Росгвардейцы провели патриотическую встречу для кадетов в Подмосковье ко Дню Героев

Сотрудники Подольского и Одинцовского отделов вневедомственной охраны Росгвардии Московской области организовали патриотическое мероприятие для кадетов в школьном музее Подольских курсантов, приуроченное ко Дню Героев Отечества, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Мероприятие началось с рассказа о подвиге Подольских курсантов, которые ценой жизни остановили врага на подступах к Москве. Кадетам показали документальный фильм о событиях Великой Отечественной войны и представили интерактивную карту сражений, где были реконструированы реальные боевые эпизоды.

Особое внимание уделили памяти Дмитрия Тараева — выпускника школы, погибшего во время специальной военной операции. Кадеты отметили, что он был примером мужества и был посмертно награжден Орденом Мужества.

Офицер-наставник майор полиции Евгений З., начальник Подольского отдела вневедомственной охраны, поделился с кадетами опытом службы в Чеченских кампаниях. За героизм он был награжден медалью Суворова. В завершение встречи кадеты поблагодарили росгвардейцев за проведенное мероприятие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.