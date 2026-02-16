Росгвардейцы провели «Линейку мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Шатуре

Сотрудники Росгвардии Московской области 15 февраля приняли участие в памятном мероприятии для школьников и ветеранов в Шатуре, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Шатуре 15 февраля прошла «Линейка мужества» в рамках всероссийской акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию ведомства и 215-й годовщине образования войск правопорядка. В мероприятии участвовали сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, кадеты, представители организации «Боевое братство» и ветераны боевых действий.

Особое внимание на встрече уделили подвигу выпускника школы № 4 Юрия Загрязкина. В 1981 году он был направлен в Афганистан, где командовал мотострелковым отделением и участвовал в 12 боевых операциях. 14 июня 1982 года младший сержант Загрязкин, проявив мужество, ценой жизни прикрыл отход своего взвода. За героизм он был посмертно награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Сотрудники Росгвардии подчеркнули преемственность поколений защитников Отечества и важность патриотического воспитания молодежи на примерах мужества. Было отмечено, что за 10 лет афганской кампании через нее прошли более 600 тысяч советских солдат.

В завершение участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске на здании школы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.