Росгвардейцы Подмосковья задержали рецидивиста в розыске

Патрулируя улицы городского округа, стражи порядка обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из ориентировки. Месяц назад гражданин похитил из супермаркета партию сливочного масла. Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в торговом зале. Заметив пропажу, сотрудники магазина сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что 2 года назад 30-летний местный житель был судим за аналогичное преступление. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.