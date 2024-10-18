Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемых в совершении кражи в Люберцах

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину и женщину, которые совершили кражу из сетевого супермаркета, сообщает пресс-служба управления.

Экипажу группы задержания поступил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина. Оперативно прибыв на место происшествия, выяснилось, что молодые люди сложили 5 банок растворимого кофе, также другие товары под козырек детской коляски и, в надежде остаться незамеченными, вывезли неоплаченную продукцию за кассовую линию. Охранник магазина увидел противоправные действия граждан по камерам видеонаблюдения и сообщил правоохранителям.

Росгвардейцы задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции.

По данному факту проводится проверка.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.