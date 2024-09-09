Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемых в хулиганстве

Ночью сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу «Тревога» в один из охраняемых хостелов. Стражам порядка пояснили, что на улице, возле заведения, произошел конфликт между проезжающим мимо велосипедистом и компанией нетрезвых молодых людей. Они громко кричали, нецензурно выражались и мешали отдыху гостей отеля.

Охранник увидел, как скандал перерастает в драку с участием порядка 10 человек, и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали участников потасовки и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.