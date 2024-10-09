Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемую в краже одежды из магазина

Росгвардейцы прибыли по сигналу «Тревога» в охраняемый гипермаркет, расположенный в городе Котельники. На месте к правоохранителям обратился сотрудник службы безопасности. Мужчина пояснил, что при просмотре камер видеонаблюдения увидел в торговом зале посетительницу, которая в июле похитила из этого магазина товар на сумму 118 000 рублей. Вся украденная продукция — нижнее белье, с которого женщина сняла антикражные датчики и надела под свою одежду. К тому моменту, как работники торговой точки заметили пропажу, она успела скрыться.

Оставшись безнаказанной, женщина решила совершить очередную кражу в этом же магазине, однако, была задержана росгвардейцами. Злоумышленницу доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.