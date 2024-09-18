Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в умышленной порче автомобиля

Ночью росгвардейцам поступило сообщение о том, что в поселке ВНИИССОК неизвестный гражданин бьет деревянной палкой по припаркованной иномарке.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что молодой человек нанес несколько ударов по лобовому и заднему стеклам машины, а также оставил вмятины на кузове транспортного средства.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительной причиной противоправных действий стал неразрешенный конфликт правонарушителя с владельцем авто. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.