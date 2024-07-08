Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 35-летнего гражданина Центральной Азии, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В ходе патрулирования улиц городского округа правоохранители получили сигнал «Тревога» с территории охраняемого парка.

К оперативно прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился охранник, который сообщил, что неизвестный гражданин, находясь на речке Пехорка, против воли пострадавшей применил к ней физическое воздействие и попытался увести ее в безлюдное место

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.