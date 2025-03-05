Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в совершении серии краж

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, который подозревается в совершении нескольких краж из сетевого супермаркета, сообщает пресс-служба управления.

Выполняя задачи по обеспечению правопорядка на улицах городского округа, росгвардейцы получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых магазинов.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что несколькими неделями раньше подозреваемый украл из этого магазина товар на общую сумму более 22 тысяч рублей. Мужчина взял с полок магазина дорогостоящие кофемашину и парогенератор, после чего незаметно пронес их за кассовую линию и скрылся. На этот раз ничего украсть не получилось, злоумышленника в торговом зале заметил охранник и нажал на тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста и передали в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний уроженец Республики Дагестан. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.