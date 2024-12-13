Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в поджоге здания ночного клуба

Глубокой ночью, следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых развлекательных заведений, расположенном на улице Южная.

Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что между нетрезвым посетителем и охранником произошел конфликт. В результате раздраженный мужчина направился на ближайшую автозаправочную станцию, купил 5-литровую канистру с бензином, облил горючей смесью наружную часть здания и совершил поджог. Заметив противоправные действия гражданина, администратор бара нажал тревожную кнопку.

Злоумышленника, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, задержали оперативно прибывшие росгвардейцы. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 35-летний уроженец Республики Беларусь. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.