Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже велосипеда

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи велосипеда для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба управления.

Следуя по улице Калинина, стражи порядка обратили внимание на молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым по ориентировке. Ранее парень украл велосипед, оставленный без присмотра на лестничной площадке одного из жилых домов. Хозяйка, обнаружив исчезновение своего имущества, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что украденное транспортное средство молодой человек уже успел сдать в скупку за денежное вознаграждение.

По данному факту проводится проверка.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.