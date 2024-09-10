Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже товаров из магазина

Днем росгвардейцы прибыли в охраняемый гипермаркет, расположенный на Осташковском шоссе. На месте был задержан 28-летний мужчина, который пытался скрыться с неоплаченными товарами. Выяснилось, что гражданин, находясь в зале магазина, выбрал мясные деликатесы и прошел мимо кассы с украденными товарами. Сумма ущерба могла составить более 10 тысяч рублей.

Стражи порядка доставили нарушителя в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.