Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в хулиганстве в магазине

Вечером экипаж группы задержания, патрулирующий улицы городского округа, получил сообщение о совершении противоправных действий на территории местного супермаркета.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что неизвестный пытался совершить кражу, однако, был замечен сотрудниками магазина. После этого мужчина покинул торговую точку, но спустя несколько минут вернулся с двумя кухонными ножами в руках. Администратор супермаркета сразу же сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. По внешним признакам, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно объяснить причину своих действий. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.