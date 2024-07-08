Росгвардейцы Подмосковья высадили «Аллею семьи» из плодовых деревьев

В честь празднования Дня семьи, любви и верности семьи сотрудников Росгвардии Главного управления Росгвардии по Московской области высадили «Аллею семьи» из плодовых деревьев, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие более 20 многодетных семей росгвардейцев. Стражи порядка вместе со своими родными посадили плодовые деревья на территории подмосковного главка Росгвардии, как символ зарождения новой жизни и укрепления семейных уз.

Со временем именные саженцы вырастут и образуют «Аллею семьи», которая станет украшением и напоминанием молодому поколению сотрудников Росгвардии о важности взаимной поддержки в семьях.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.