Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 9 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 600 мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 4 420 граждан. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 5 064 проверки обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 554 единицы оружия. Составлено 837 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 210 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнено порядка 120 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.