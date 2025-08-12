сегодня в 10:43

Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 2,4 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержаны 980 граждан. Стражи правопорядка обеспечили безопасность 113 мероприятий, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 760 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъята 201 единица оружия.

Составлен 191 административный протокол о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнена 81 задача по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.