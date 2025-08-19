сегодня в 10:33

Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 1,9 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Стражи правопорядка обеспечили безопасность 89 мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержаны 1065 граждан. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 1128 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 62 единицы оружия. Составлено 184 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 54 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 30 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.