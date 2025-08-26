сегодня в 18:49

Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 1,4 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Стражи правопорядка обеспечили безопасность 136 мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержаны 652 гражданина. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 943 проверки обеспечения сохранности оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 54 единицы оружия. Составлено 145 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнены 24 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.