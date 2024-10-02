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Росгвардейцы Подмосковья в сентябре обеспечили безопасность более 500 мероприятий

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 9 300 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 3 300 граждан. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 2 700 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 513 единиц оружия. Составлено 797 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 214 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнено 97 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.