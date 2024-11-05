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Росгвардейцы Подмосковья в октябре обеспечили безопасность более 700 мероприятий

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 10 тыс. выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 4 100 граждан.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 2 400 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 396 единиц оружия. Составлено 750 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 210 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнено 127 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.