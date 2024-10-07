Росгвардейцы Подмосковья среагировали 2,1 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю
Фото - © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 190 мероприятий. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 940 граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 700 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 171 единица оружия. Составлено 208 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.
Подразделениями специального назначения выполнено 27 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.
В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.