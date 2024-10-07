Росгвардейцы Подмосковья среагировали 2,1 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 190 мероприятий. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 940 граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 700 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 171 единица оружия. Составлено 208 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 27 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.