Росгвардейцы Подмосковья провели патриотические встречи с учащимися региона

В Одинцово росгвардейцы совместно с председателем региональной ветеранской организации войск правопорядка рассказали четвероклассникам лингвистической гимназии о Героях Российской Федерации. Ребята узнали о мужестве Евгения Кукарина и офицера Росгвардии Максима Концова.

В подшефной школе № 18 офицер Подольского ОВО провел «Урок мужества» для кадетов. Росгвардеец рассказал ребятам о примерах героизма наших соотечественников.

Заместитель начальника вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» стал участником патриотического концерта, организованного студентами Байконурского электрорадиотехникума. В рамках мероприятия учащиеся прочитали известные стихотворения о Родине. Завершающим этапом стало выступление офицера Росгвардии, который исполнил песню Михаила Муромова «Боевым награждается орденом».

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.