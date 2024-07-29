Росгвардейцы Подмосковья прошли комплексную тренировку по тактической медицине

В ходе учебно-тренировочного занятия сотрудники ОМОН «Русич» отработали практические навыки оказания первой помощи в условиях, приближенных к боевым.

Спецназовцы продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, в том числе: применение кровоостанавливающих средств; алгоритм оказания самопомощи с использованием индивидуальных аптечек; приемы работы с различными видами жгутов и перевязочного материала.

Для закрепления полученных знаний росгвардейцы использовали специальный манекен, на котором отработали алгоритм действий по определению характера ранений и попрактиковались в тампонировании раны.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.